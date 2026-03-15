الرئيس بارزاني يدعو بغداد وأربيل لحوار عاجل لإنهاء الخلافات وقطع الطريق على "الانتهازيين"

منذ ساعة

أربيل (كوردستان24)- وجه الرئيس مسعود بارزاني، اليوم، نداءً إلى الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كوردستان بضرورة الجلوس إلى طاولة المفاوضات ومعالجة القضايا العالقة.

وأكد بارزاني في بيان له، أن المنطقة تمر بظروف حساسة تتسم بالحروب والاضطرابات، مما يضع العراق أمام تهديدات وأزمات متعددة، لا سيما مع تصاعد حدة الاستقطاب السياسي.

وشدد الرئيس بارزاني على ضرورة التوصل إلى اتفاق شامل يضع حداً لمحاولات "الانتهازيين" الذين يسعون لتأجيج الصراعات وتعميق الفجوة بين الأطراف السياسية.