الجيش الإسرائيلي يعلن بدء عمليات بريّة "محددة" ضد حزب الله في جنوب لبنان

منذ ساعة

أربيل (كوردستان24)- أعلن الجيش الإسرائيلي بدء عمليات بريّة "محددة" ضد حزب الله في جنوب لبنان.

وكان الطيران الإسرائيلي، شن ليل الأحد/ الاثنين، غارة على منطقة الضاحية الجنوبية للعاصمة اللبنانية بيروت.

الغارة الإسرائيلية استهدفت منطقة حارة حريك في ضاحية بيروت الجنوبية.

وأوضح أن الغارة أسفرت عن اندلاع حريق في محيط المبنى المستهدف، دون معلومات أولية عن الأضرار البشرية.

من جهتها، أعلنت المتحدثة باسم الجيش الاسرائيلي إيلا واوية، في منشور عبر منصة شركة "إكس" الأمريكية أن "الجيش يهاجم بنى تحتية تابعة لمنظمة حزب الله في بيروت".

وبوقت سابق الأحد، جدد متحدث الجيش الاسرائيلي أفيخاي أدرعي، عبر حسابه في "إكس" إنذاره بإخلاء منطقة الضاحية الجنوبية بزعم اعتزام الجيش استهداف "عناصر حزب الله ومنشآته".

وفي 2 مارس/ آذار الجاري، أعلن "حزب الله" بدء استهداف مواقع عسكرية إسرائيلية عقب هجوم شنته واشنطن وتل أبيب على إيران في 28 فبراير/ شباط الماضي، وردا على اعتداءات إسرائيلية متواصلة منذ وقف إطلاق النار المبرم في نوفمبر/ تشرين الثاني 2024.

وفي اليوم ذاته، وسعت إسرائيل غاراتها لتشمل الضاحية الجنوبية لبيروت ومناطق في جنوب وشرق البلاد، قبل أن تبدأ في 3 مارس توغلا بريا محدودا في الجنوب.

AFP