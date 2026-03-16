حالة الطقس في الإقليم: ارتفاع في درجات الحرارة خلال الـ 48 ساعة القادمة

أربيل (كوردستان24)- أصدرت المديرية العامة للأرصاد الجوية والرصد الزلزالي في إقليم كوردستان، توقعات حالة الطقس للـ 48 ساعة القادمة، مشيرةً إلى استمرار هطول زخات خفيفة من المطر في بعض المناطق، مع اتجاه درجات الحرارة نحو الارتفاع اعتباراً من يوم غد.

الاثنين، 16 آذار 2026:

ستكون السماء في إقليم كوردستان غائمة كلياً إلى غائمة جزئياً بشكل عام. وفي المناطق الشرقية من الإقليم (محافظات السليمانية، وحلبجة، وإدارتي راپرين وسوران المستقلتين) بالإضافة إلى المناطق الحدودية الشمالية، سيستمر هطول الأمطار على شكل زخات خفيفة ومتقطعة حتى ساعات المساء، لتبدأ بعدها حالة الطقس بالاستقرار.

سرعة الرياح: ما بين 10 – 20 كم/ساعة.

اتجاه الرياح: متغيرة من شمالية غربية إلى شمالية شرقية.

مدى الرؤية: ما بين 7 – 9 كم، وتنخفض أثناء هطول الأمطار إلى 5 – 7 كم.

درجات الحرارة العظمى المتوقعة لهذا اليوم (بالسيليزي):

أربيل: 17

بيرمام: 14

سوران: 11

حاج عمران: 8

السليمانية: 15

جمجمال: 16

دهوك: 15

زاخو: 14

حلبجة: 14

كرميان: 19

غداً الثلاثاء، 17 آذار 2026:

ستكون السماء غائمة بشكل عام، وتتحول في ساعات المساء إلى غائمة جزئياً وصافية. وهناك احتمالية لتشكل الضباب في ساعات الصباح الباكر، لاسيما في المناطق الجبلية. كما ستشهد درجات الحرارة ارتفاعاً بمقدار درجة إلى درجتين مقارنة باليوم.

سرعة الرياح: خفيفة (5 – 15 كم/ساعة).

مدى الرؤية: ما بين 3 – 5 كم في الصباح الباكر، ثم ترتفع لتصل إلى 7 – 9 كم.

درجات الحرارة العظمى المتوقعة ليوم غد الثلاثاء (بالسيليزي):

أربيل: 17

بيرمام: 15

سوران: 13

حاجي عمران: 10

السليمانية: 16

جمجمال: 17

دهوك: 16

زاخو: 17

حلبجة: 15

كرميان: 21

