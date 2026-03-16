ولي العهد السعودي ورئيس الامارات يندّدان بتواصل "الاعتداءات الإيرانية السافرة" على دول الخليج

أربيل (كوردستان24)- ندّد الرئيس الإماراتي محمد بن زايد وولي العهد السعودي محمد بن سلمان خلال اتصال هاتفي الاثنين بتواصل "الاعتداءات الإيرانية السافرة" على دول الخليج، داعيين الى "وقف فوري للتصعيد العسكري"، وفق ما ذكرت وكالة أنباء الإمارات.

وهو الاتصال الثاني بين المسؤولين الخليجيين منذ بدء الحرب في 28 شباط/فبراير وبعد فترة من الفتور بين الإمارات والسعودية على خلفية النزاع في اليمن حيث تدعم كل من الدولتين طرفا مختلفا في المواجهات الأخيرة في الجنوب.

وأوردت الوكالة أن محمد بن زايد آل نهيان تلقّى اتصالا من بن سلمان تم خلال البحث في "التطورات التي تشهدها المنطقة إثر الأعمال العسكرية المتصاعدة وما تنطوي عليه من تداعيات خطيرة على الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي"، و"الاعتداءات الإيرانية السافرة والمتواصلة التي تستهدف دول المنطقة وما تمثله من انتهاك لسيادة هذه الدول والمواثيق والأعراف الدولية".

وأكد الجانبان "ضرورة الوقف الفوري للتصعيد العسكري الذي يشكّل تهديدا للاستقرار والأمن في المنطقة والعالم"، داعيين الى "تغليب الحوار الجاد والوسائل الدبلوماسية في معالجة قضايا المنطقة".

وفي ختام تصريحه، طمأن وزير النفط المواطنين بأن إمدادات المشتقات النفطية وغاز الطبخ مؤمّنة وأن الوزارة تواصل العمل لضمان تشغيل محطات الكهرباء، مشيراً إلى إمكانية استخدام زيت الغاز (الديزل) بديلاً عن الغاز في بعض محطات التوليد عند الحاجة.

