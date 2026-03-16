رئيس إقليم كوردستان يجتمع مع مسؤول الأمم المتحدة في العراق

منذ ساعة

أربيل (كوردستان24)- استقبل نيجيرفان بارزاني، رئيس إقليم كوردستان، اليوم (الاثنين، 16 آذار 2026)، غلام محمد إسحاقزاي، مسؤول الأمم المتحدة والمنسق المقيم في العراق، ووفداً مرافقاً له.

واستعرض الجانبان خلال اجتماعهما الأوضاع السياسية والأمنية في العراق، ونشاطات وبرامج الأمم المتحدة. وأعرب نيجيرفان بارزاني عن شكره وتقديره لحضور ودور الأمم المتحدة في العراق، مؤكداً على أهمية استمرار دعم ومساعدة المجتمع الدولي للعراق وإقليم كوردستان من أجل ترسيخ الاستقرار ومواجهة التحديات.

من جانبه، أثنى إسحاق زي على مستوى التعاون والتنسيق الذي تبديه الجهات المعنية في إقليم كوردستان مع الأمم المتحدة، مجدداً التزام الأمم المتحدة بمواصلة مساندتها للعراق وإقليم كوردستان.

وشكلت الأوضاع المتوترة في المنطقة وتداعيات الحرب محوراً آخر للاجتماع، شدد فيه الجانبان على ضرورة تكثيف الجهود الدبلوماسية الرامية إلى حل الأزمات والمشاكل عبر الوسائل السلمية.