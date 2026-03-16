علماء يحوّلون بكتيريا الطعام إلى ناقل دواء ضد سرطان القولون

منذ 16 دقيقة

أربيل (كوردستان 24)- طوّر باحثون نهجاً مبتكراً لمحاربة سرطان القولون والمستقيم، عبر استخدام بكتيريا معدلة كوسيلة لنقل بروتينات قاتلة إلى خلايا الورم.

يُعد سرطان القولون ثاني أكثر أنواع السرطان تسببًا بالوفيات في عام 2025 وفقًا للمعهد الوطني للسرطان، ما يبرز الحاجة لأساليب علاجية جديدة.

استند الفريق البحثي من جامعة بايلور في الدراسة المنشورة بمجلة "سيل كيميكال بيولوجي" إلى استخدام البكتيريا في مكافحة السرطان، حيث قاموا بإرفاق "سابورين" ، وهو سم معروف بقدرته على قتل الخلايا السرطانية، على سطح بكتيريا "ليستيريا مونوسيتوجينز ".

هذه البكتيريا، المعروفة عادة بأنها مصدر غذائي، يمكن تعديلها وراثيا لتصبح آمنة للاستخدام العلاجي مع الاحتفاظ بقدرتها على دخول الخلايا البشرية، ما يجعلها وسيلة واعدة لتوصيل الأدوية إلى الأورام.

وقال فان نيوفينزه، الباحث الرئيسي بالدراسة: "سألنا أنفسنا: ماذا لو أمكننا ربط (سابورين) بسطح البكتيريا، وترك البكتيريا تدخل الخلية كما تفعل طبيعيا؟ عندها يمكننا استغلال الكيمياء داخل الخلية لإطلاق السم وقتل الخلية السرطانية. وهذا بالضبط ما نجحنا في تحقيقه".

على الرغم من السمعة السلبية لبكتيريا ليستيريا كمسبب للأمراض الغذائية، إلا أن تعديلها وراثيا يجعلها آمنة للبشر، بينما تحافظ على قدرتها على استهداف وقتل خلايا السرطان.

وأوضح الباحث وايات بوليشاك: "ما يجعلها مفيدة للعلاج هو أنها بكتيريا داخلية، ما يمنحها وصولًا فريدًا لمكونات الخلية الداخلية. يمكننا تعديلها لتصبح أكثر أمانا وفعالية، ولها دور في تحفيز المناعة وهي بطبيعتها مضادة للسرطان، وننظر إليها كوسيلة لتوصيل الأدوية".

من خلال ربط " سابورين" بالكيمياء السطحية للبكتيريا، تمكن الباحثون من زيادة فعالية السم في قتل الخلايا السرطانية، وفق ما نقلته صحيفة العين.

وأكد جيانان ليو، أحد الباحثين المشاركين "استخدمنا التصوير الفلوري للتأكد من أن "سابورين" مرتبط حقًا بالبكتيريا، ما أثبت جدوى التوصيل إلى الخلايا المستهدفة. بعد ذلك أجرينا اختبارات على الفئران، ووجدنا زيادة كبيرة في نشاط السم المضاد للسرطان".

يسعى الفريق حاليا إلى تطوير استراتيجيات وراثية تجعل الطريقة أكثر أمانًا وقابلة للتوسيع، مع هدف الوصول في المستقبل إلى علاجات قابلة للاستخدام البشري، وربما حتى توصيلها عن طريق الفم.

وقال فان نيوفينزه: "إذا تم تطوير هذا العلاج، يمكن أن يُعطى عن طريق الفم، فمن المثير أن نتطلع لما هو قادم".