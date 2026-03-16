الشرق الأوسط على فوهة بركان: غارات إسرائيلية تستهدف طهران، توغل بري في لبنان، وهجمات تطال العمق الإماراتي

اربيل (كوردستان24) - يشهد الشرق الأوسط تصعيداً عسكرياً غير مسبوق على عدة جبهات متزامنة؛ حيث هزت الانفجارات العاصمة الإيرانية طهران بالتزامن مع إطلاق إسرائيل عملية برية في جنوب لبنان. وفي تطور دراماتيكي، أفادت التقارير الواردة من الإمارات العربية المتحدة بسقوط ضحايا واندلاع حرائق جراء هجمات صاروخية وبطائرات مسيرة.

تفاصيل الملف الإيراني: غارات في قلب العاصمة

شوهدت أعمدة كثيفة من الدخان الأسود تغطي سماء طهران فجر اليوم، عقب سلسلة انفجارات مدوية هزت أرجاء العاصمة. وأكد الجيش الإسرائيلي بدء موجة واسعة من الغارات الجوية التي تستهدف البنية التحتية العسكرية في إيران، فيما وصفت مصادر محلية حالة من الإحباط والقلق تسود الشارع الإيراني جراء الهجمات المستمرة، في وقت تواصل فيه فرق الإنقاذ جهودها للتعامل مع آثار القصف.

الجبهة اللبنانية: بدء الغزو البري

ميدانياً، أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، رسمياً انطلاق عملية برية في جنوب لبنان، مؤكداً أن الهدف هو "إزالة التهديدات" وتأمين عودة سكان الشمال. وشدد كاتس في تصريحاته على أن مئات الآلاف من النازحين اللبنانيين "لن يُسمح لهم بالعودة إلى المناطق الواقعة جنوب نهر الليطاني" حتى يتم ضمان أمن الحدود الإسرائيلية بشكل كامل، مما يشير إلى مسعى إسرائيلي لفرض واقع جغرافي وعسكري جديد.

التطورات في الإمارات: هجمات بالمسيرات والصواريخ

وفي تطور أمني لافت، أعلن المكتب الإعلامي لإمارة أبوظبي عن مقتل شخص إثر سقوط صاروخ استهدف مركبة مدنية. وبالتزامن مع ذلك، اندلع حريق هائل في المنطقة الصناعية البترولية في إمارة الفجيرة عقب هجوم بطائرة مسيرة، وفقاً لبيانات رسمية.

أما في دبي، فقد توقفت حركة الملاحة الجوية مؤقتاً في مطار دبي الدولي، إثر اشتعال النيران في خزان وقود مجاور جراء حادثة مرتبطة بطائرة مسيرة في وقت مبكر من صباح اليوم، مما أثار حالة من الإرباك في حركة السفر الدولية.



المصدر: الوکالات