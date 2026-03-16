فؤاد حسين: العراق سيواجه صعوبات كبيرة في تصدير نفطه نتيجة التوتر في الخليج

أربيل (كوردستان 24)- أكد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين، أن استمرار الحرب أصبح بلا أهداف واضحة، وأن تمددها يتسبب في زعزعة الاستقرار في المنطقة كلها.

مشيراً إلى أن العراق سيواجه صعوبات كبيرة في تصدير النفط عبر الخليج؛ نتيجة العمليات العسكرية في مضيق هرمز.

جاء ذلك، خلال اتصالٍ هاتفي، اليوم الاثنين، مع وزير خارجية المملكة المتحدة إيفيت كوبر، بحثا خلاله التوترات الجارية في المنطقة نتيجة الحرب، وتداعياتها على العراق ودول الجوار.

وقال حسين إن استمرار الحرب أصبح "بلا أهداف واضحة، وتمددها يتسبب في زعزعة الاستقرار في المنطقة كلها، ويؤدي إلى تفاقم أزمة الطاقة وارتفاع أسعارها، ما ينعكس على الاقتصاد العالمي، بما في ذلك بريطانيا".

مؤكدًا "أهمية استمرار التنسيق والتواصل مع الحكومة البريطانية لمتابعة السياسات المشتركة".

من جانبها، جددت كوبر التأكيد على دعم المملكة المتحدة وتضامنها مع الشعب العراقي في مواجهة التحديات والهجمات التي تستهدف أراضيه.

موضحة أن "السياسة البريطانية تقوم على عدم الدخول المباشر في الحرب، لكنها ترى أنه من واجب بريطانيا الوقوف إلى جانب حلفائها وأصدقائها، وحماية مواطنيها والمتواجدين في دول المنطقة".

وقالت إن "بريطانيا تمتلك تاريخاً طويلًا من الشراكة مع العراق وعدد من دول المنطقة، وتسعى لحماية هذه الشراكة وتعزيزها وتطويرها".

معربةً في الوقت ذاته عن "قلقها بشأن استمرار الهجمات الداخلية على عدة مناطق في العراق، مؤكدة على أهمية تحقيق الأمن والاستقرار في البلاد".