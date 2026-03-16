المرشد الأعلى الإيراني يعيّن قائد الحرس الثوري السابق مستشاراً عسكرياً

أربيل (كوردستان 24)- عين المرشد الأعلى الإيراني الجديد، مجتبى خامنئي، القائد السابق للحرس الثوري محسن رضائي، مستشارا عسكريا، حسبما أفادت وسائل إعلام محلية الاثنين.

وذكرت وكالة أنباء مهر أن "الجنرال محسن رضائي عُيّن مستشارا عسكريا بأمر من القائد العام آية الله مجتبى خامنئي".

وكان رضائي البالغ 71 عاما قد ترأس سابقا الحرس الثوري، الذراع الأيديولوجي للجيش الإيراني.

وشغل منذ ذلك الحين عدة مناصب رفيعة في النظام السياسي الإيراني.

عُيّن مجتبى خامنئي البالغ 56 عاما مرشدا أعلى لإيران في وقت سابق من هذا الشهر، خلفا لوالده آية الله علي خامنئي، الذي اغتيل بضربات أميركية وإسرائيلية في 28 شباط/آذار.

ومن ذلك الحين تخوض إيران حربا مع الولايات المتحدة وإسرائيل في صراع امتدّت رقعته عبر الشرق الأوسط.

وفي عهد المرشد الأعلى الراحل، شغل يحيى رحيم صفوي منصب مستشار عسكري.

ولم يتضح بعد ما إذا كان لا يزال يشغل المنصب نفسه في عهد مجتبى خامنئي، وفق ما نقلته فرانس برس.

وأصدر المرشد الأعلى الجديد الاثنين بيانا قال فيه إن على المسؤولين ورؤساء مؤسسات الدولة المعينين في عهد والده "مواصلة عملهم".