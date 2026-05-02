رئيس الوزراء مسرور بارزاني يستقبل علي الزيدي

منذ ساعتين

أربيل (كوردستان 24)- استقبل رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، اليوم السبت، في مطار أربيل الدولي، رئيس الوزراء العراقي المكلّف علي الزيدي والوفد المرافق له من الإطار التنسيقي، في زيارة تهدف إلى بحث الملفات السياسية بين أربيل وبغداد.

ومن المقرر أن يجري مسرور بارزاني سلسلة لقاءات مع الزيدي لبحث تشكيل الحكومتين الجديدتين في كل من العراق وإقليم كوردستان، إلى جانب مناقشة سبل تعزيز التعاون وتطوير العلاقات الثنائية بين الجانبين.

كما تتضمن زيارة الزيدي عقد اجتماعات مع كل من الرئيس مسعود بارزاني ونيجيرفان بارزاني رئيس اقليم كوردستان، في إطار التنسيق السياسي المشترك خلال المرحلة المقبلة.