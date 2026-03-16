هجوم بالطيران المسيّر على حقل ضخم للنفط في جنوب العراق

أربيل (كوردستان 24)- استهدف هجوم بطائرتَين مسيّرتَين مساء الاثنين حقلا نفطيا ضخما في جنوب العراق توقفت فيه عملية الإنتاج منذ بدء الحرب في الشرق الأوسط، بدون التسبب بأضرار، حسبما قال المتحدث باسم وزارة النفط العراقية ومسؤول أمني لوكالة فرانس برس.

وأورد المتحدث باسم وزارة النفط صاحب بزون "تمّ استهداف حقل مجنون النفطي بمسيّرتَين، ضربت إحداهما برجا للاتصالات (...) بدون أن يحدث الهجوم أضرارا". ولفت مصدر أمني لوكالة فرانس برس إلى أن المسيرة الثانية استهدفت مكتب شركة أميركية تعمل في الحقل.

وكانت طائرتان مسيّرتان سقطتا فجر الجمعة قرب الحقل الواقع في محافظة البصرة (جنوب)، بدون أن تتسببا بأضرار مادية.



المصدر: فرانس برس