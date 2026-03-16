حزب الله العراقي ينعى مسؤوله الأمني أبو علي العسكري

منذ 18 دقيقة

أربيل (كوردستان 24)- نعت كتائب حزب الله العراقية، مساء اليوم الاثنين، المسؤول الأمني البارز في الهيئة، المعروف باسم أبو علي العسكري.

وجاء النعي في بيان مقتضب للأمين العام لكتائب حزب الله الحاج أبو حسين الحميداوي لم يتطرق إلى أسباب الوفاة أو تفاصيل وملابسات الحادثة، كما لم يحدد الموقع الذي قضى فيه العسكري.

وأكّد بيان النعوة، أن أبو علي العسكري "كان شريان التواصل بين ميادين التضحية ومنصات الحق بكلماته التي استمدت قوتها من أزيز الرصاص وطهر الدماء، واستطاع أن يكسر حصار التزييف الإعلامي، مكرساً حياته لإعلاء راية الحق، حتى نال وسام الشهادة".

وأعلن البيان أن "الحاج أبو مجاهد العساف" أصبح المسؤول الأمني للكتائب بدلاً من العسكري.

ويُعد أبو علي العسكري) أحد أبرز الوجوه الغامضة والمؤثرة في الفضاء الرقمي، حيث عُرف بصفته المتحدث باسم كتائب حزب الله عبر منصات التواصل الاجتماعي.

وطوال سنوات نشاطه، ظلت هويته الحقيقية طي الكتمان وبعيدة عن الأضواء، مما جعل شخصيته محوراً لسلسلة طويلة من التكهنات والتحليلات الأمنية والإعلامية التي حاولت كشف الستار عن هويته الفعلية.