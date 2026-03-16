4 جرحى في قصف صاروخي لحزب الله استهدف شمال إسرائيل

أربيل (كوردستان 24)- أُصيب أربعة أشخاص في شمال إسرائيل بعد أن أطلق حزب الله وابلاً من الصواريخ والطائرات المسيّرة بعد ظهر يوم الاثنين، وفقًا لخدمة نجمة داود الحمراء (MDA).

سقط مقذوف واحد على الأقل على بلدة نهاريا الساحلية، على بُعد كيلومترات قليلة جنوب الحدود مع لبنان. وأظهرت لقطات فيديو بثتها نجمة داود الحمراء ألسنة اللهب تتصاعد من مبنى متضرر بشدة وسيارة محطمة. ونُقل ثلاثة أشخاص إلى المستشفى بعد تعرضهم لاستنشاق الدخان، بحسب نجمة داود الحمراء.

وقال الجيش الإسرائيلي إن الأضرار ناجمة على الأرجح عن إصابة مباشرة، وليست عن صاروخ اعتراضي فاشل سقط على الأرض.

وفي موقع آخر، أفادت نجمة داود الحمراء أن رجلاً في الأربعينيات من عمره في حالة تتراوح بين الخفيفة والمتوسطة جراء الانفجار.

وأعلن حزب الله مسؤوليته عن الهجوم. وقالت الجماعة المسلحة المدعومة من إيران في بيان إنها أطلقت صواريخ وطائرات مسيّرة على نهاريا.

أعلن الجيش الإسرائيلي أن قيادة الجبهة الداخلية استجابت لتقديم المساعدة للمدنيين.



المصدر: شبکة سي ان ان الاخباریة