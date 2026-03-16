الدفاع القطرية: القوات المسلحة تعترض هجوماً باليستياً ومسيرات إيرانية

أربيل (كوردستان 24)- أعلنت وزارة الدفاع القطرية، في بيان رسمي اليوم الاثنين، عن تعرض البلاد لهجومٍ جوي واسع النطاق من قبل الجمهورية الإسلامية الإيرانية، شمل إطلاق (14) صاروخاً باليستياً بالإضافة إلى عدد من الطائرات المسيرة.

وأكدت الوزارة في بيانها أن الدفاعات الجوية والقوات المسلحة القطرية نجحت في التصدي لجميع الطائرات المسيرة التي استهدفت البلاد، كما تمكنت من اعتراض وتدمير (13) صاروخاً باليستياً قبل وصولها إلى أهدافها.

وأشار البيان إلى أن صاروخاً واحداً سقط في منطقة غير مأهولة بالسكان، مؤكداً أن الحادثة لم تسفر عن وقوع أي خسائر بشرية أو مادية تذكر.

تأتي هذه التطورات في ظل تصاعد التوترات الإقليمية التي تشهدها المنطقة.