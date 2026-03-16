الداخلية العراقية تعلن معالجة مقذوف سقط داخل فندق الرشيد ببغداد

أربيل (كوردستان 24)- أعلنت وزارة الداخلية الاتحادية أن فرق الدفاع المدني تعاملت، مساء اليوم الاثنين، مع مقذوف سقط فوق سطح فندق الرشيد في العاصمة بغداد.

وقالت الوزارة في بيانٍ لها: فور تلقي البلاغ، تحركت مفارز الدفاع المدني والجهات المختصة إلى موقع الحادث، حيث تم التعامل مع المقذوف ومعالجة الموقف بشكل فوري ومهني وفق الإجراءات المعتمدة، وتأمين المكان بالكامل.

وأكّدت الوزارة أن الحادث "لم يسفر عن أي أضرار بشرية أو مادية، كما لم تُسجل أية أضرار أخرى، وقد جرى اتخاذ الإجراءات الأصولية اللازمة بهذا الشأن".

وجددت الداخلية الاتحادية تأكيدها على جاهزية قطعاتها في التعامل مع مختلف الحالات الطارئة، بما يضمن حماية المواطنين والممتلكات العامة والخاصة، والحفاظ على الأمن والاستقرار.