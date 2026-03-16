الاتحاد الأوروبي يحذر: إغلاق مضيق هرمز سيسبب أزمة غذاء عالمية

أربيل (كوردستان 24)- أكدت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، كايا كالاس، حرص التكتل الأوروبي على بقاء مضيق هرمز مفتوحاً أمام حركة الملاحة الدولية.

محذرة من تداعيات كارثية في حال عرقلة المرور عبر هذا الممر المائي الاستراتيجي.

وفي تصريحات خصّت بها كوردستان 24، أوضحت كالاس أن إغلاق مضيق هرمز لن يتوقف أثره على قطاع الطاقة فحسب، بل سيمتد ليخلق "أزمة غذاء عالمية" تهدد استقرار الدول.

وأشارت إلى أن الارتفاع الحالي في أسعار النفط ألقى بظلال ثقيلة على الاقتصاد العالمي، مؤكدة سعي الاتحاد الأوروبي لخفض الأسعار وضمان استقرار الأسواق الدولية.

تأتي هذه التصريحات في وقت تشهد فيه المنطقة توترات متصاعدة، مما دفع القوى الدولية للتشديد على ضرورة حماية الممرات المائية وضمان تدفق الإمدادات الحيوية.