زيباري يحذّر من "حربٍ شاملة" تقودها الفصائل لزج العراق في النزاع الإقليمي

أربيل (كوردستان 24)- حذّر السياسي الكوردي، هوشيار زيباري، من خطورة الهجمات المتزامنة التي استهدفت العاصمة بغداد وأربيل ليلة الاثنين، واصفاً إياها بأنها إعلان لـ "حرب شاملة" تهدف إلى توسيع رقعة الصراع الإقليمي وتوريط البلاد فيه بشكل مباشر.

وفي تدوينة له عبر منصة "إكس"، أشار زيباري إلى أن استهداف فندق الرشيد والسفارة الأميركية في المنطقة الخضراء، وقاعدة "فيكتوريا" في مطار بغداد الدولي، بالتزامن مع القصف الذي طال أربيل، يعكس استراتيجية واضحة من قبل الفصائل المسلحة لتعميم المواجهة العسكرية.

وأضاف زيباري أن هذه التحركات التصعيدية تسعى إلى "إغراق البلاد" في أتون النزاع العسكري الدائر في المنطقة.

مشدداً على أن استهداف البعثات الدبلوماسية والقواعد العسكرية في وقت واحد يمثل منعطفاً خطيراً في المشهد الأمني العراقي.