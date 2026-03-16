الداخلية العراقية تكشف ملابسات حادثة "فندق الرشيد"

أربيل (كوردستان24)- أصدرت وزارة الداخلية العراقية، اليوم، بياناً توضيحياً إلحاقياً بشأن الحادث الأمني الذي شهدته المنطقة المحيطة بـ "فندق الرشيد" في العاصمة بغداد، مؤكدة أن الحادث لم يسفر عن وقوع أي إصابات.

وأوضحت الوزارة في بيانها، أن فرق الأدلة الجنائية المختصة باشرت فور وقوع الحادث بإجراء الكشوفات الموقعية والفنية اللازمة، حيث تبيّن أن طائرة مسيّرة اصطدمت بالسياج العلوي للفندق، مشيرة إلى أن الحادث لم يخلف أي خسائر في الأرواح البشرية، كما لم تسجل أضرار مادية تذكر.

وأكدت الداخلية أن الجهات المختصة تواصل حالياً إجراءاتها التحقيقية والفنية الدقيقة للوقوف على كامل ملابسات الحادث، وتحديد هوية المتورطين لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم.

وفي سياق متصل، جددت الوزارة إدانتها الشديدة لأي محاولات تستهدف البعثات الدبلوماسية العاملة في العراق، مشددة على أن هذه البعثات تمارس مهامها ضمن الأطر القانونية وتحظى بالحماية الكاملة وفقاً للقوانين والاتفاقيات الدولية.

واعتبرت الوزارة أن أي استهداف لهذه المقار يعد "عملاً مرفوضاً" يمثل مساساً مباشراً بسيادة القانون، ويعرض مرتكبيه للمساءلة القانونية الصارمة.

واختتمت الوزارة بيانها بالتأكيد على استمرار جهود أجهزتها الأمنية في تأمين حماية البعثات الدبلوماسية والمقار الحيوية في البلاد، وملاحقة كل من يحاول العبث بالأمن والاستقرار أو الإخلال بالنظام العام في العاصمة وبقية المحافظات.