زلماي خليل زاد يدعو واشنطن لتدمير القدرات العسكرية للميليشيات العراقية

أربيل (كوردستان24)- دعا السفير الأمريكي الأسبق لدى العراق، زلماي خليل زاد، الإدارة الأمريكية إلى تدمير القدرات العسكرية للميليشيات الموالية لإيران في العراق، مطالبًا واشنطن بممارسة ضغوط جدية على رئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، لوضع حد لهجمات هذه الجماعات.

وفي تدوينة له على منصة "إكس" (تويتر سابقاً)، اليوم الثلاثاء 17 آذار 2026، قال خليل زاد: "إن الميليشيات العراقية الخاضعة لسيطرة الحرس الثوري الإيراني تشن هجمات مستمرة تستهدف السفارة الأمريكية في بغداد وإقليم كوردستان والمصالح الأمريكية هناك".

وانتقد الدبلوماسي الأمريكي السابق موقف الحكومة العراقية تجاه هذه التصعيدات، مشيراً إلى أن بغداد تكتفي بإصدار "بيانات التنديد والاستنكار" فقط، معتبراً أن الحكومة تبدو "غير قادرة أو غير راغبة" في لجم هذه الهجمات ومنعها.

وأضاف خليل زاد في تدوينته: "لقد حان الوقت لكي تقوم الولايات المتحدة بتدمير القدرات العسكرية لهذه الميليشيات، التي دأبت منذ فترة طويلة على العمل كوكلاء لإيران وفق أجنداتها الخاصة".

كما شدد السفير الأسبق على ضرورة ممارسة ضغط مباشر على رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، لدفعه نحو اتخاذ إجراءات حازمة وقوية ضد هذه "الأذرع الإرهابية" وإنهاء أنشطتها التي تزعزع الاستقرار.