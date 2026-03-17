تصعيد غير مسبوق في بغداد.. صواريخ ومسيرات تستهدف السفارة الأمريكية والجادرية في بغداد

منذ ساعة

أربيل (كوردستان24)- تشهد العاصمة العراقية بغداد تدهوراً أمنياً خطيراً وشللاً في حركة السير، عقب سلسلة من الهجمات الصاروخية والجوية استهدفت السفارة الأمريكية ومنزلاً في منطقة الجادرية، مما أسفر عن سقوط قتلى من قيادات الحشد الشعبي وإغلاق معظم الطرق الرئيسية في العاصمة.

وأفاد مراسل "كوردستان 24" في بغداد، اليوم الثلاثاء 17 آذار 2026، بأن المنطقة الخضراء تعرضت لما يقارب 10 إلى 12 هجوماً بصواريخ وطائرات مسيرة استهدفت محيط ومجمع السفارة الأمريكية، مما تسبب بحالة من الهلع والارتباك الأمني الكبير في المنطقة.

وبالتزامن مع تصعيد الهجمات على السفارة، استهدف قصف بأربعة صواريخ منزلاً في منطقة الجادرية، مما أدى إلى احتراقه بالكامل. ووفقاً للمعلومات الأولية، كان يتواجد داخل المنزل ستة أشخاص، تشير الأنباء إلى أن اثنين منهم من كبار قادة الفصائل المسلحة وهيئة الحشد الشعبي، فيما لم يتم الإعلان عن أسمائهم رسمياً حتى الآن.

وعلى خلفية هذا التصعيد، فرضت القوات الأمنية إجراءات مشددة، حيث تم إغلاق معظم شوارع وأزقة منطقة الجادرية، بالإضافة إلى إغلاق "جسر الطابقين"، و"الجسر المعلق"، و"شارع أبو نؤاس" بشكل كامل أمام حركة المرور.

وفي سياق متصل، صدرت توجيهات عاجلة لقادة الحشد الشعبي بضرورة إخلاء مقراتهم داخل العاصمة وتغيير مواقع إقامتهم، تحسباً لاستمرار الموجة الحالية من الهجمات التي تشكل خطراً مباشرًا على حياتهم.

من جهتها، نقلت وكالة "فرانس برس" عن مصدر أمني تأكيده تعرض السفارة الأمريكية في بغداد لهجوم جديد بالطائرات المسيرة والصواريخ فجر اليوم الثلاثاء. وأشار المصدر إلى تصاعد أعمدة الدخان الأسود من داخل مجمع السفارة عقب سماع دوي انفجار عنيف، بالتزامن مع تفعيل منظومات الدفاع الجوي للتصدي للهجوم.

وحول تفاصيل الهجوم الأخير، أوضحت المصادر الأمنية أن العملية نُفذت بواسطة ثلاث طائرات مسيرة وأربعة صواريخ، مؤكدة سقوط طائرة مسيرة واحدة على الأقل داخل باحة السفارة الأمريكية.