إن بي سي نيوز: ترامب يدرس خيارات "إنهاء أو توسيع" الحرب في الشرق الأوسط

أربيل (كوردستان24)- أفادت قناة "إن بي سي نيوز" (NBC News)، في تقرير لها نُشر اليوم الثلاثاء، بأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لم يتخذ بعد قراراً نهائياً بشأن إنهاء الحرب أو توسيع نطاقها في الشرق الأوسط، وذلك في وقت تشهد فيه المنطقة توترات متصاعدة وسيطرة إيرانية مستمرة على مضيق هرمز الاستراتيجي.

ونقلت القناة عن ستة مصادر مطلعة أن المسؤولين العسكريين الأمريكيين وضعوا أمام الرئيس ترامب عدة خيارات تتراوح بين وضع حد للعمليات العسكرية أو المضي قدماً في توسيعها، إلا أن سيد البيت الأبيض لا يزال يدرس هذه الخيارات دون حسم.

وكشفت المصادر عن وجود انقسام واضح داخل أروقة البيت الأبيض إلى تيارين متناقضين:

التيار الأول: يدعو إلى الانسحاب والتهدئة بهدف الحفاظ على استقرار الاقتصاد العالمي ومنع حدوث قفزات جديدة في أسعار النفط.

التيار الثاني: يرى في الوضع الراهن "فرصة ذهبية" لتقويض نفوذ طهران في المنطقة بشكل نهائي وإنهاء هيمنتها الإقليمية.

وأشار أحد المصادر إلى أن الجدول الزمني للحرب "قابل للتغيير في أي لحظة" بناءً على التطورات الميدانية. ووفقاً للمصادر الستة، فإن خيارات الانسحاب وخيارات التصعيد لزيادة الضغط على إيران مدرجة ضمن "خطة الحرب اليومية"، دون الكشف عن تفاصيل تقنية دقيقة حول تلك الخطط.

وفي سياق متصل، صرحت كارولين ليفيت، سكرتيرة الصحفي للبيت الأبيض، بأن التقديرات الأولية للمواجهة كانت تتراوح بين أربعة إلى ستة أسابيع، مؤكدة أن الجيش الأمريكي "يؤدي مهامه بكفاءة عالية".

وأضافت ليفيت بوضوح: "الحرب ستنتهي فقط عندما يقرر الرئيس ترامب أن الأهداف المسطرة قد تحققت بالكامل".

تأتي هذه التطورات في ظل ترقب دولي لما ستؤول إليه الأوضاع في واحدة من أكثر مناطق العالم حساسية، وسط مخاوف من تداعيات أي قرار مفاجئ على أمن الطاقة العالمي.