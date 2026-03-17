سماع دوي عدة انفجارات في الدوحة

أربيل (كوردستان24)-أعلنت قطر الثلاثاء أنها اعترضت هجوما صاروخيا، في الوقت الذي تشن فيه طهران حملة قصف انتقامية على جاراتها ردا على الهجمات الأميركية الاسرائيلية ضدها.

وسمع مراسل وكالة فرانس برس دوي عدة انفجارات في الدوحة، بعد يوم من انفجارات هزت أرجاء العاصمة القطرية.

وأفادت وزارة الدفاع القطرية في بيان على منصة اكس أن "القوات المسلحة تصدت لهجمة صاروخية استهدفت دولة قطر".

وتعرضت قطر كغيرها من دول الخليج، لهجمات بطائرات مسيرة وصواريخ في الأيام الأخيرة.

وفي دبي سُمع دوي ثلاثة انفجارات فجر الثلاثاء عقب إنذار صاروخي، بحسب ما أفاد مراسل وكالة فرانس برس.

ووقعت الانفجارات عقب تلقي السكان تنبيها عبر الهاتف المحمول يفيد بضرورة "التوجه فورا إلى مكان آمن" تحسبا ل"تهديدات صاروخية محتملة".



المصدر: فرانس برس