تصاعد التوتر البحري: استهداف ناقلة نفط وغارة مسيّرة في منطقة الفجيرة

أربيل (كوردستان24)- أعلن مركز عمليات التجارة البحرية البريطانية (UKMTO)، فجر الثلاثاء، عن تعرض ناقلة نفط لهجوم بجسم مجهول أثناء رسوها في وقت متأخر من مساء الاثنين، قرب ميناء الفجيرة النفطي بدولة الإمارات العربية المتحدة.

ووفقاً للهيئة البحرية المسؤولة عن المنطقة، وقع الهجوم في خليج عُمان على بُعد 23 ميلاً بحرياً شرق الفجيرة، مما أسفر عن أضرار هيكلية طفيفة في السفينة. وأكدت الهيئة عدم وقوع إصابات بين أفراد الطاقم أو تسجيل أي أضرار بيئية، مشيرة إلى أن التلفيات المادية كانت محدودة للغاية.

وتُعد مدينة الفجيرة ممراً حيوياً لتصدير النفط، ومركزاً استراتيجياً يتجاوز مضيق هرمز، الذي شهد اضطرابات في حركة الملاحة. وقد تعرض ميناء الفجيرة ومنطقتها الصناعية النفطية المجاورة لاستهدافات متكررة في الآونة الأخيرة.

وفي سياق متصل، أعلنت سلطات الفجيرة، الثلاثاء، أنها تعمل على إخماد حريق اندلع في منطقتها الصناعية النفطية نتيجة غارة جوية نفذتها طائرة مسيّرة.

وبحسب إحصائيات مركز (UKMTO)، تُعد هذه الناقلة السفينة رقم 21 التي تبلغ عن حادث أمني في منطقة الخليج العربي ومضيق هرمز وخليج عُمان وما حولها، منذ بدء التوترات الأخيرة في المنطقة.



المصدر: صحیفة غاردیان البریطانیة