الإمارات العربية المتحدة  تغلق مجالها الجوي لفترة وجيزة بسبب الهجمات الإيرانية

أربيل (كوردستان24)- أغلقت الإمارات العربية المتحدة مجالها الجوي فجر الثلاثاء، بعد أن أعلن جيشها أنه "يتصدى لتهديدات صاروخية وطائرات مسيرة من إيران". وذكرت وكالة أنباء الإمارات (وام) نقلاً عن الهيئة العامة للطيران المدني أن الإغلاق رُفع سريعاً.

وأفادت السلطات بأن "الوضع استقر"، ما سمح باستئناف الرحلات الجوية.

وبعد ذلك بوقت قصير، أرسلت السلطات إنذاراً صاروخياً إلى سكان دبي. وسُمع دوي انفجارات في دبي بينما كان الجيش يعمل على اعتراض النيران القادمة.

وأفادت وكالة أنباء الإمارات (وام) بأن هجوماً بطائرة مسيرة تسبب مجدداً في اندلاع حريق في مستودع لخزانات النفط في الفجيرة، وهي إمارة إماراتية استُهدفت مراراً على الساحل الشرقي للبلاد المطل على خليج عُمان. وأكدت الوكالة عدم وقوع إصابات في الانفجار.



المصدر: AP