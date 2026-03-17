الكويت تعلن اعتقال 16 شخصاً للاشتباه في صلتهم بحزب الله

منذ 35 دقيقة

أربيل (كوردستان24)- أفادت وكالة الأنباء الكويتية الرسمية بأن قوات الأمن الكويتية ألقت القبض على 16 شخصاً للاشتباه في صلتهم بحزب الله، الجماعة المسلحة اللبنانية المتحالفة مع إيران.

وذكرت الوكالة أن وزارة الداخلية، في بيان لها مساء الاثنين، أفادت بأن المشتبه بهم، وعددهم 14 كويتياً ولبنانيين اثنين، سعوا إلى "إثارة الفوضى والإخلال بالنظام العام" خلال الحرب.

ولم تكشف الوزارة عن هوية المعتقلين، ولم يتضح على الفور ما إذا كانوا قد وكلوا محامين.

وأشارت إلى أن السلطات عثرت بحوزتهم على أسلحة نارية وذخائر وأسلحة للتدريب والاغتيالات، بالإضافة إلى أجهزة اتصال مشفرة وطائرات مسيرة.

وأوضحت الوزارة أن المشتبه بهم كانوا يهدفون إلى تجنيد آخرين للانضمام إلى حزب الله.

وتشهد الكويت منذ سنوات هجمات ربطتها السلطات بإيران.





المصدر: AP