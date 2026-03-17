رئيس البرلمان الإيراني: مضيق هرمز لا يمكن أن يعود كما كان

منذ ساعة

أربيل (كوردستان24)- صرح رئيس البرلمان الإيراني للتلفزيون الرسمي الإيراني بأن مضيق هرمز لا يمكن أن يعود كما كان، إذ أن النيران الإيرانية تمنع حركة الملاحة تقريبًا من المرور عبر هذا الممر المائي الاستراتيجي.

أدلى محمد باقر قاليباف بهذا التصريح في مقابلة بُثت يوم الثلاثاء، في ظل استمرار النيران الإيرانية في استهداف السفن في المنطقة.

وقال قاليباف: "إنهم يُحلّقون ويُطلقون الصواريخ، فهل نقف مكتوفي الأيدي دون أن نتحرك؟ من حقنا، بلا شك، أن نتحرك".

وأضاف: "بالتأكيد، من الآن فصاعدًا، ومع التدخلات التي جرت، لم يعد بإمكان المضيق، من الناحية القانونية ومن حيث حركة المرور، أن يبقى كما كان. لم يعد يتمتع بالأمن اللازم".

ويشهد المضيق عادةً مرور 20% من إجمالي تجارة النفط والغاز الطبيعي.



المصدر: الوکالات