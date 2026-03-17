المنظمة البحرية الدولية: الحلول العسكرية لا تؤمّن سلامة الملاحة في مضيق هرمز

منذ 53 دقيقة

أربيل (كوردستان24)- أكد الأمين العام لـ المنظمة البحرية الدولية، أرسينيو دومينغيز، أن الاعتماد على المرافقات البحرية العسكرية لا يوفّر ضمانة كاملة لسلامة السفن التجارية العابرة عبر مضيق هرمز، مشدداً في تصريحات لصحيفة فاينانشال تايمز على أن الحلول العسكرية «ليست مستدامة ولا طويلة الأمد» لإعادة فتح هذا الممر الحيوي في ظل الصراع بين الولايات المتحدة وإسرائيل وإيران.

وأوضح دومينغيز أن الطبيعة الجغرافية المعقدة للمضيق تعرقل أي حلول عسكرية، إذ يبلغ عرضه نحو 33 كيلومتراً عند أضيق نقطة، فيما لا تتجاوز الممرات الملاحية العميقة ميلين بحريين في كل اتجاه. كما أشار إلى أن المرتفعات الجبلية على الجانب الإيراني تمنح أفضلية استراتيجية لاستهداف السفن من الأعلى دون إنذار مسبق، ما يجعل السفن والبحارة عرضة لأن يكونوا «ضحايا جانبيين» لصراع لا علاقة لقطاع الشحن بأسبابه.

وفي ظل الشلل الملاحي الذي دفع أسعار خام برنت لتجاوز 100 دولار، أعربت المنظمة عن قلق بالغ إزاء أوضاع السفن العالقة في الخليج، والتي تواجه نقصاً حاداً في الغذاء والمياه ووقود التشغيل، نتيجة استهداف المنشآت المينائية وصعوبة الوصول إليها.

ودعا دومينغيز شركات الشحن إلى تجنب الإبحار في الوقت الراهن، محذراً من المخاطرة بحياة البحارة، ومؤكداً أن خفض التصعيد يبقى الخيار الوحيد قبل استئناف الملاحة.

ومن المقرر أن تعقد المنظمة البحرية الدولية اجتماعاً استثنائياً يومي الأربعاء والخميس لبحث المخاطر التشغيلية، في وقت تشير فيه البيانات إلى عبور 47 ناقلة فقط عبر المضيق منذ مطلع مارس، وهو تراجع حاد مقارنة بالمعدلات الطبيعية لهذا الشريان العالمي.