إسرائيل تعلن مقتل علي لاریجاني في غارة جوية ليلية

أربيل (كوردستان24)- أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي، يوم الثلاثاء، أن الجيش الإسرائيلي اغتال علي لاريجاني، المسؤول الأمني ​​الإيراني البارز، في غارة جوية ليلية.

وأدلى يسرائيل كاتس بهذا التصريح.

كما أعلن الجيش الإسرائيلي مقتل الجنرال غلام رضا سليماني، قائد فيلق الباسيج التابع للحرس الثوري الإيراني.

وتُعدّ هذه الاغتيالات بمثابة تصفية جديدة لقادة بارزين في النظام الإيراني، بعد غارة 28 فبراير/شباط التي أسفرت عن مقتل المرشد الأعلى آية الله علي خامنئي، البالغ من العمر 86 عامًا.

وقال كاتس في بيان: "تم القضاء على لاريجاني وقائد الباسيج الليلة الماضية، وانضما إلى خامنئي، قائد برنامج الإبادة، مع جميع من تم القضاء عليهم من محور الشر في قعر الجحيم".

ينتمي لاريجاني إلى إحدى أشهر العائلات السياسية في إيران. شغل منصب رئيس البرلمان ومستشار سياسي رفيع المستوى، وعُيّن مستشاراً لخامنئي الراحل بشأن استراتيجية المفاوضات النووية مع إدارة ترامب. كما شغل منصب أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، وهو أعلى هيئة أمنية في البلاد.

لم تؤكد وسائل الإعلام الإيرانية الرسمية أيًا من الاغتيالين على الفور، إلا أنها ذكرت أن بياناً من مكتب لاريجاني سيُنشر قريباً.



المصدر: AP