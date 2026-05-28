تتفوق على البيض.. قائمة بـ 11 طعاماً تمنحك جرعة أكبر من البروتين

منذ 44 دقيقة

أربيل (كوردستان24)- أفاد تقرير طبي نشره موقع verywellhealth المتخصص، بأن البيضة الواحدة تحتوي على نحو 5.5 غرام من البروتين، لكنها ليست المصدر الأغنى. واستعرض التقرير 11 نوعاً من الأطعمة التي توفر كميات بروتين أكبر، وهي:

الزبادي اليوناني: يتميز بقوام مركز نتيجة تصفيته عدة مرات من السوائل، ما يجعله يحتوي على كمية بروتين تفوق الزبادي التقليدي في كل أونصة.

صدور الدجاج: تُعد مصدراً للبروتين الكامل لاحتوائها على الأحماض الأمينية التسعة الأساسية، مع ميزة انخفاض الدهون والسعرات الحرارية والصوديوم.

التونة: خيار مثالي لبناء العضلات، وهي غنية بأحماض "أوميغا 3" لدعم القلب، وتتميز بطول فترة صلاحيتها وسهولة تخزينها.

السلمون: بجانب البروتين، يوفر نسباً عالية من فيتامين "د" الضروري لامتصاص الكالسيوم وبناء العظام وحماية المفاصل.

الفاصولياء السوداء: بديل نباتي ممتاز يجمع بين البروتين والألياف (القابلة وغير القابلة للذوبان)، مما يدعم صحة الجهاز الهضمي والقلب.

فول الصويا الأخضر: يوفر بروتيناً كاملاً يضاهي المصادر الحيوانية، ويُعد مصدراً غنياً بالألياف، ويمكن إضافته للسلطات أو تناوله كوجبة خفيفة.

التوفو: بديل نباتي منخفض السعرات للبيض، غني بالمعادن الأساسية مثل النحاس، السيلينيوم، المنغنيز، والكالسيوم.

زبدة الفول السوداني: تتميز بمرونة كبيرة في الاستخدام، حيث يمكن إضافتها للصلصات، الحساء، أو تناولها ضمن وجبات خفيفة لزيادة جرعة البروتين.

اللوز: يحتوي على دهون صحية ترفع مستوى الكوليسترول الجيد (HDL)، بالإضافة إلى كونه منجماً للكالسيوم، الألياف.

العدس: يبرز كخيار اقتصادي وصحي؛ فهو غني بالألياف ومنخفض السعرات الحرارية، ويصلح كطبق جانبي أو رئيسي في الإفطار.

لحم البقر: يوفر مستويات مرتفعة من البروتين، وهو مصدر أساسي للحديد، الزنك، وفيتامين "ب12" الضروري لإنتاج خلايا الدم الحمراء وصحة الأعصاب.

ويؤكد الخبراء أن تنويع مصادر البروتين بين الحيواني والنباتي لا يضمن فقط بناء العضلات، بل يمد الجسم بشبكة معقدة من الفيتامينات والمعادن التي قد لا تتوفر في مصدر واحد، مما يجعل من هذه القائمة دليلاً مثالياً لتطوير النظام الغذائي اليومي.