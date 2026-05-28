إيران تعلن استهداف قاعدة أمريكية رداً على قصف "بندر عباس"

أربيل (كوردستان24)- أعلن الحرس الثوري الإيراني، فجر اليوم الخميس 28 أيار/ مايو 2026، عن استهداف قاعدة عسكرية تابعة للجيش الأمريكي، مشيراً إلى أن هذه الخطوة جاءت رداً على ضربات جوية نفذتها القوات الأمريكية استهدفت مناطق في جنوب إيران.

وبحسب بيان رسمي للحرس الثوري بثه التلفزيون الإيراني، فإن الهجوم وقع في تمام الساعة 4:50 صباحاً. وجاء في نص البيان: "ردّاً على الاعتداء الذي شنه جيش الاحتلال الأمريكي فجر اليوم على محيط مطار بندر عباس، استهدفت قواتنا القاعدة الجوية الأمريكية التي كانت منطلقاً لذلك الهجوم".

وفي الوقت الذي لم يكشف فيه الحرس الثوري عن الموقع الجغرافي الدقيق للقاعدة المستهدفة، أعلنت السلطات في دولة الكويت، الحليف الوثيق للولايات المتحدة في المنطقة، أن دفاعاتها الجوية تصدت فجر اليوم لسلسلة هجمات بالصواريخ والطائرات المسيرة.

من جانبه، أصدر الجيش الكويتي بياناً أكد فيه أن منظومات الدفاع الجوي تعاملت مع أهداف معادية (صواريخ ومسيرات)، موضحاً أن مصدر هذه الهجمات لا يزال مجهولاً وقيد التحديد حتى الآن.

ونقلت وكالة الأنباء الكويتية الرسمية (كونا) عن مصادر عسكرية قوله: "إن أصوات الانفجارات التي سُمع دويها في مناطق متفرقة من البلاد، ناتجة عن عمليات التصدي وإسقاط الأهداف المعادية من قبل منظومات الدفاع الجوي".

ويأتي هذا التصعيد الميداني الخطير وسط حالة من التوتر المتصاعد في المنطقة، مع مخاوف دولية من اتساع رقعة المواجهة المباشرة بين طهران وواشنطن.