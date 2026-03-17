كتلة الديمقراطي الكوردستاني تقاطع جلسة البرلمان العراقي الليلة وتصفها بـ "غير القانونية"

أربيل (كورستان24)- أعلنت كتلة الحزب الديمقراطي الكوردستاني في مجلس النواب العراقي، اليوم، مقاطعتها للجلسة المقرر عقدها الليلة، معتبرة إياها "غير قانونية" ومحاولة لفرض حلول قسرية بشأن ملفي الموازنة وتصدير النفط.

وفي تصريح لـ "كوردستان 24"، أكد النائب عن الكتلة، شيروان دوبرداني، أن نواب الحزب الديمقراطي لن يشاركوا في اجتماع الليلة، موضحاً أن "الجلسة تفتقد للشرعية القانونية، كون جدول أعمالها لم يحظَ بموافقة هيئة الرئاسة بأكملها"، وأشار إلى أن نائب رئيس مجلس النواب الثاني، فرهاد أتروشي، لم يبدِ موافقته على انعقاد الجلسة، وهو ما يعد مخالفة للنظام الداخلي للمجلس الذي يشترط توافق أعضاء هيئة الرئاسة على أجندة الاجتماعات.

وأضاف دوبرداني أن الكتلة ترفض بشكل قاطع أسلوب "فرض الإرادات" في التعامل مع القضايا العالقة، مبيناً أن ملفات حصة الإقليم من الموازنة واستئناف تصدير النفط لا يمكن حسمها "بمنطق القوة". وشدد على ضرورة أن تتخذ بغداد من البيان الصادر عن الرئيس مسعود بارزاني منطلقاً وأساساً لحل المشاكل بين المركز والإقليم، مؤكداً استعداد الحزب للحوار شريطة الالتزام بهذا النهج.

جدير بالذكر أن مجلس النواب العراقي كان قد دعا لعقد جلسة خاصة الليلة لمناقشة ملف تصدير النفط، مع توجيه دعوة للحضور لكل من وزير النفط الاتحادي ووزير الثروات الطبيعية في إقليم كوردستان.