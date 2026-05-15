إسرائيل تعلن استهداف "شبح القسام" في غارة جوية وسط غزة

منذ ساعتين

أربيل (كوردستان 24)- أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ووزير دفاعه يسرائيل كاتس، في بيان مشترك اليوم الجمعة، عن استهداف القائد العسكري البارز في حركة حماس، عز الدين الحداد، خلال عملية عسكرية داخل مدينة غزة.

ووصف البيان الإسرائيلي الحداد بأنه أحد "المهندسين الرئيسيين" لهجمات السابع من أكتوبر، مشيراً إلى مسؤوليته عن عمليات قتل واختطاف طالت جنوداً ومدنيين إسرائيليين.

كما اتهمه البيان برفض المبادرة التي تقودها إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والرامية إلى نزع سلاح الفصائل الفلسطينية في قطاع غزة.

من هو عز الدين الحداد؟

"شبح القسام" المطلوب رقم واحد يُعد عز الدين الحداد، المعروف بكنية "أبو صهيب" ولقب "شبح القسام"، من أثقل الشخصيات العسكرية وزناً داخل قطاع غزة.

ولد في غزة عام 1970 وانخرط في العمل العسكري مع انطلاقة حركة حماس عام 1987، حيث تدرج في المناصب القيادية حتى أصبح قائداً لـ "لواء غزة" وعضواً في المجلس العسكري العام لكتائب القسام.

وتعزو التقارير الاستخباراتية للحداد الدور الأكبر في إعادة ترميم القدرات العسكرية للكتائب خلال الحرب، والإشراف المباشر على إنتاج منظومة قذائف "ياسين 105" المضادة للدروع.

وكانت إسرائيل قد رصدت في وقت سابق مكافأة مالية ضخمة بلغت 750 ألف دولار لمن يدلي بمعلومات عنه، بعد فشل محاولات متكررة لتصفيته نجا منها طوال سنوات الصراع.

يأتي هذا الاستهداف بعد أشهر من مقتل نجله "صهيب" في غارة استهدفت حي التفاح مطلع عام 2025، ليمثل هذا التطور – في حال تأكده – ضربة قوية للهيكل القيادي في كتائب القسام نظراً للمكانة الرمزية والميدانية التي يتمتع بها الحداد.