لبنان يسلّم دمشق أكثر من 130 سجيناً سورياً تطبيقاً لاتفاقٍ ثنائي

أربيل (كوردستان 24)- سلّم لبنان الثلاثاء دمشق أكثر من 130 موقوفا سوريا، تطبيقا لاتفاقية وقعها الجانبان في شباط/فبراير لتسليم المحكومين إلى بلدهم، في واحد من الملفات الشائكة بين البلدين، وفق ما أفاد مصدر قضائي وكالة فرانس برس،

وتضم السجون اللبنانية المكتظة أكثر من 2200 سوري، ممن أوقفوا بتهم عدة بينها "الإرهاب" والانتماء إلى تنظيمات متشددة وفصائل مسلحة، وأحيلوا على المحكمة العسكرية.

إضافة الى آخرين متهمين بشنّ هجمات ضدّ الجيش اللبناني في مناطق حدودية في ذروة سنوات النزاع في سوريا وتدّخل حزب الله اللبناني هناك إلى جانب قوات الرئيس المخلوع بشار الأسد.

المصدر ذاته قال: جرى إخراج 106 سجناء محكومين من سجن رومية (شمال بيروت)، إضافة إلى 31 آخرين من سجن القبة في طرابلس (شمال) وتوجهت القافلة باتجاه معبر المصنع لتسليمهم إلى الجانب السوري.

وتعد هذه الدفعة الأولى من قرابة 300 سجين، تشملهما اتفاقية وقّعها البلدان في شباط/فبراير، وهم من عداد المحكومين الذين قضوا عشر سنوات وما فوق في السجون اللبنانية، ويتعين ان يستكملوا تنفيذ مدة عقوباتهم في سوريا.

وشكّلت قضية الموقوفين السوريين أحد الملفات العالقة التي عرقلت عملية إعادة ترتيب العلاقات بين بيروت ودمشق منذ الإطاحة بالحكم السابق في كانون الأول/ديسمبر 2024.

خلال العام الأخير، أكد الطرفان مرارا عزمهما فتح صفحة جديدة بعد إطاحة الأسد الذي قاتل حزب الله دعما لقواته في سوريا بشكل علني منذ نيسان/ابريل 2013.