سفينة حربية بريطانية تتوقف في جبل طارق في الطريق إلى شرق المتوسط

أربيل (كوردستان 24)- توقفت سفينة حربية بريطانية في جبل طارق الثلاثاء في طريقها إلى شرق البحر الأبيض المتوسط في خضم الحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران.

وأعلنت وزارة الدفاع البريطانية في بيان أن السفينة "إتش إم إس دراغون" توقفت في المنطقة التابعة لبريطانيا للتزود بالإمدادات وإجراء عملية تبديل للأفراد.

غادرت السفينة الحربية، القادرة على إسقاط الطائرات المسيّرة والصواريخ البالستية، قاعدتها في بورتسموث بجنوب إنكلترا في 10 آذار/مارس، وفق ما نقلته فرانس برس.

ونشرت بريطانيا السفينة بعد انتقادات لسياسيين معارضين ومن جانب الحكومة القبرصية بسبب بطء رد فعلها على هجوم بطائرة مسيّرة على قاعدة أكروتيري البريطانية في جنوب جزيرة قبرص.

وجبل طارق هو جيب بريطاني في الطرف الجنوبي من شبه الجزيرة الأيبيرية، يمثل بوابة استراتيجية بين المحيط الأطلسي والبحر الأبيض المتوسط.

وتخضع هذه المنطقة لسيطرة بريطانيا منذ بداية القرن الثامن عشر، وتُعد مركزا لوجستيا رئيسيا للبحرية الملكية.