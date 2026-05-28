واشنطن تقصف أهدافاً إيرانية قرب "بندر عباس" بعد اعتراض مسيرات في مضيق هرمز

أربيل (كوردستان24)- شهد مضيق هرمز ليلة من التصعيد العسكري الحاد، عقب مواجهة جوية بين القوات الأميركية وإيران انتهت بشن واشنطن غارات على مواقع عسكرية برية داخل الأراضي الإيرانية.

ونقل موقع "أكسيوس" عن مسؤول أميركي رفيع أن التوتر بدأ بإطلاق إيران أربع طائرات مسيرة استهدفت سفينة تابعة للبحرية الأميركية وأخرى تجارية في الممر المائي الدولي، مشيراً إلى أن الدفاعات الأميركية نجحت في اعتراض وإسقاط المسيرات كافة قبل بلوغ أهدافها.

وفي تطور لاحق، أعلن الجيش الأميركي تنفيذ ضربات دقيقة استهدفت وحدة إيرانية لإطلاق الطائرات المسيرة على الأرض قرب منطقة "بندر عباس". وأوضح المسؤولون أن هذه الضربات جاءت كإجراء استباقي بعد رصد استعدادات لتنفيذ هجمات إضافية كانت تشكل تهديداً مباشراً للملاحة التجارية والقوات الأميركية.

من جانبها، أكدت وكالة "رويترز" نقلاً عن مصادر أميركية أن الغارات استهدفت موقعاً عسكرياً إيرانياً صُنّف كـ"مصدر تهديد"، بالتزامن مع استمرار عمليات اعتراض مسيرات أخرى في سماء المنطقة.

في المقابل، أفادت وسائل إعلام إيرانية بسماع دوي ثلاثة انفجارات قوية شرقي مدينة "بندر عباس" فجر الخميس، مع تفعيل منظومات الدفاع الجوي لعدة دقائق. وبينما لم تصدر طهران بياناً رسمياً مفصلاً حول حجم الخسائر، اكتفت السلطات المحلية بالإشارة إلى أنها "تحقق في مصدر تلك الانفجارات".