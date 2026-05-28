واشنطن تعلن إسقاط 4 مسيرات إيرانية وتدمير مركز تحكم في بندر عباس

أربيل (كوردستان24)- أعلنت الولايات المتحدة، الأربعاء، أن قواتها أسقطت أربع طائرات مسيرة إيرانية واستهدفت مركزاً للتحكم في مدينة بندر عباس الساحلية، في تطور ميداني جديد وصفته واشنطن بأنه إجراء "دفاعي بحت" يهدف إلى حماية الملاحة والحفاظ على وقف إطلاق النار القائم.

ونقلت وكالة "فرانس برس" عن مسؤول أمريكي – طلب عدم كشف هويته – قوله إن قوات القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم) اعترضت المسيرات الأربع بعدما شكلت تهديداً وشيكاً في محيط مضيق هرمز الاستراتيجي. وأضاف المسؤول أن القوات الأمريكية شنت ضربة استباقية استهدفت محطة تحكم أرضية في بندر عباس، كانت تتأهب لإطلاق طائرة مسيرة خامسة.

وتأتي هذه التحركات العسكرية في أعقاب ضربات أمريكية مماثلة نفذت ليل الإثنين-الثلاثاء، استهدفت منصات إطلاق صواريخ وزوارق لزرع الألغام جنوبي إيران. وأكد المسؤول الأمريكي أن هذه الإجراءات "مدروسة" ولا تهدف إلى التصعيد، بل تندرج ضمن إطار الدفاع عن النفس وضمان استقرار الهدنة الهشة بين الطرفين، مشدداً على أن هذه الضربات لم تؤدِ حتى الآن إلى انهيار وقف إطلاق النار أو العودة إلى قتال واسع النطاق.