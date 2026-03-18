الأتروشي يوجه المؤسسات الاتحادية بالالتزام بالمسميات الدستورية لإقليم كوردستان

منذ 35 دقيقة

أربيل (كوردستان24)- وجه نائب رئيس مجلس النواب العراقي، فرهاد أمين الأتروشي اليوم، توجيهاً ملزماً إلى كافة المؤسسات الحكومية والوزارات في الحكومة الاتحادية، بضرورة الالتزام التام بالمسميات القانونية والدستورية الخاصة بإقليم كوردستان، والابتعاد عن استخدام أي مصطلحات تخالف الدستور العراقي.

وأكد الأتروشي في بيان له، أن رصد البيانات الصادرة عن بعض المؤسسات الرسمية كشف عن استخدام مصطلحات مثل (حكومة أربيل)، مشيراً إلى أن هذه العبارة تحمل دلالات خاطئة وتفتقر إلى المهنية، وغالباً ما تُستخدم لغرض التوظيف في الخلافات والمشاكل السياسية، في حين يفترض بهذه المؤسسات أن تكون ممثلة لجميع العراقيين دون تمييز.

وشدد نائب رئيس مجلس النواب في توجيهه على منع استخدام مصطلح (شمال العراق) أو أي مسميات أخرى غير دستورية، مؤكداً في الوقت ذاته على وجوب استخدام مصطلح (الحكومة الاتحادية) بدلاً من (الحكومة المركزية) التي تذكرها بعض الجهات بصورة غير دستورية.

وأوضح البيان أن هذا التوجيه يأتي لضمان الحفاظ على وحدة العراق ومصالح شعبه بكافة مكوناته، ولإبعاد مؤسسات الدولة عن التجاذبات والصراعات السياسية التي لا تخدم السلم المجتمعي، مؤكداً على ضرورة تقيد الخطاب الرسمي باللغة التي نص عليها الدستور العراقي باعتباره الضامن الأساسي للشراكة الوطنية.