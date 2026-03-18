تصدير 250 ألف برميل نفط يومياً عبر أنبوب إقليم كوردستان

منذ 14 دقيقة

أربيل (كوردستان24)- أعلنت وزارة الثروات الطبيعية في حكومة إقليم كوردستان، أنه بناءً على قرار مسرور بارزاني، رئيس حكومة الإقليم، ومراعاةً للظروف الاستثنائية والراهنة التي تمر بها البلاد، بدأت في تمام الساعة 6:30 من صباح اليوم الأربعاء، 18 آذار 2026، عملية ضخ وتصدير النفط بالتنسيق مع وزارة النفط الاتحادية.

وذكر بيان للوزارة، أن العمل بدأ فعلياً بتشغيل محطة "سارالو" النفطية لنقل 250 ألف برميل من النفط يومياً إلى محطة "فيشخابور"، ومنها إلى ميناء جيهان التركي المطل على البحر الأبيض المتوسط عبر أنبوب نفط إقليم كوردستان.

تأتي هذه الخطوة في إطار التعاون المشترك بين أربيل وبغداد لتعزيز القدرات التصديرية ودعم الاقتصاد الوطني في ظل التحديات الحالية.