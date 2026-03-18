مرصد إيكو عراق: تصدير نفط كركوك عبر كوردستان يحقق 24 مليون دولار يومياً

مرصد اقتصادي: استئناف التصدير يمثل 6% فقط من صادرات العراق النفطية

أربيل (كوردستان24)- أعلن مرصد إيكو عراق، أن تصدير النفط عبر خط إقليم كوردستان سيرفد الموازنة العراقية بـ 24 مليون دولار يومياً، وفق الاسعار الحالية للبرميل، فيما بين أن استئناف التصدير الحالي يشكل 6% فقط من صادراته النفطية.

وقال المرصد في بيان صحفي، إن "الإيرادات اليومية للعراق من تصدير 200 ألف برميل نفط بسعر 100 دولار للبرميل، بعد خصم أجور النقل البالغة 3.15 دولار لكل برميل، تبلغ نحو 24.21 مليون دولار يومياً".

واوضح إن "اجور نقل النفط تتقسم على قسمين، داخل الاراضي العراقية 2 دولار لكل برميل وستذهب للشركات المالكة للانبوب (روزنفت الروسية 49%، كار الكُردية 40، و DEX Capital الإماراتية".

واضاف أن "اما اجور تركيا ستكون بنحو 1.15 دولار لكل برميل يمر داخل اراضيها وصولا إلى ميناء جيهان".

ويرى مرصد إيكو عراق أن "استئناف التصدير عبر هذا الخط يشكل 6% فقط من صادراته النفطية، كما يمثل حلاً جزئياً لتعويض خسائر العراق بعد تعطل صادراته عبر مضيق هرمز"

وأشار المرصد إلى أن "الاعتماد على مسارات تصدير بديلة يتطلب تنويع البنية التحتية النفطية وتقليل الاعتماد على الممرات البحرية عالية المخاطر".