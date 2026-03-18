كتلة الديمقراطي الكوردستاني في مجلس كركوك تشيد بجهود مسرور بارزاني في استئناف تصدير نفط المحافظة

أربيل (كوردستان24)- أصدرت كتلة الحزب الديمقراطي الكوردستاني في مجلس محافظة كركوك، بياناً رسمياً وجهته إلى الرأي العام وجماهير المحافظة، أعربت فيه عن شكرها وتقديرها العالي لجهود مسرور بارزاني، رئيس حكومة إقليم كوردستان، عقب التوصل إلى اتفاق يقضي باستئناف تصدير نفط كركوك عبر أنابيب إقليم كوردستان.

ووصف البيان هذا الاتفاق بأنه "ثمرة للرؤية الوطنية والإرادة الصلبة" لرئيس حكومة الإقليم، معتبراً إياه خطوة استراتيجية مفصلية نحو تحقيق الانتعاش الاقتصادي وترسيخ الاستقرار في مدينة كركوك.

وأكدت الكتلة في بيانها: "نحن على ثقة تامة بأن هذه الخطوة ستكون فاتحة خير وبركة لتحسين الواقع المعيشي لجميع أهالي كركوك بكافة مكوناتهم، وسيعم خيرها على عموم الشعب العراقي".

وأضافت أن هذا المنجز يثبت مجدداً أن حماية مصالح المواطنين واسترداد الحقوق الدستورية تقع في مقدمة أولويات رئيس حكومة إقليم كوردستان، مشددة على أهمية التنسيق والتعاون لتحقيق تطلعات المواطنين في الرفاهية والخدمات.