ترامب يشيد بتطورات العراق ويرحب بتكليف "الزيدي"

أربيل (كوردستان24)- أعرب الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، اليوم السبت، عن تفاؤله الكبير حيال التطورات الأخيرة في العراق، واصفاً إياها بأنها "جيدة للغاية"، كما أبدى ترحيبه بتكليف علي الزيدي لتشكيل الحكومة العراقية الجديدة.

وقال ترامب، في تصريحات أدلى بها للصحفيين، إن ما شهده العراق خلال الفترة الماضية يبعث على الرضا، مؤكداً سعادته باختيار رئيس الوزراء المكلف.

وعلى صعيد الملف الإيراني، كشف الرئيس الأمريكي عن ترقب واشنطن لرد وشيك من طهران بشأن "مسودة الاتفاق" المطروحة، مشيراً إلى أن الأمور تتقدم بشكل إيجابي، كما وصف النتائج العسكرية في هذا الإطار بـ"الممتازة".

وفيما يخص الأزمة الروسية الأوكرانية، دعا ترامب إلى ضرورة تمديد وقف إطلاق النار المعمول به حالياً، مؤكداً استعداد الإدارة الأمريكية لإرسال مفاوضين إلى العاصمة الروسية موسكو للمساهمة في إيجاد حل نهائي للنزاع.

واختتم ترامب تصريحاته بالإشارة إلى أن طرفي الصراع في أوكرانيا يبديان في الوقت الراهن حالة من الرضا تجاه وقف إطلاق النار المعلن.