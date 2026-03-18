دانر عبد القادر: مقاطعتنا للبرلمان جاءت دفاعاً عن الاستحقاقات الدستورية لإقليم كوردستان

منذ 45 دقيقة

أربيل (كوردستان 24)- شهدت الساعات الـ 24 الماضية سلسلة من الأحداث الدراماتيكية على المستويات السياسية، الاقتصادية، والأمنية، تصدرها إعلان حكومة إقليم كوردستان عن خطوات استراتيجية لحلحلة ملف النفط، بالتزامن مع تصعيد عسكري وأمني كبير في المنطقة.

ملف الطاقة: مبادرة مسرور بارزاني لإنهاء أزمة التصدير

بناءً على توجيهات رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، عن بدء التنسيق الفعلي مع الحكومة الاتحادية في بغداد لاستئناف تصدير النفط عبر أنبوب إقليم كوردستان. وأكد رئيس الحكومة في بيان له أن الإقليم مستعد تماماً للتعاون لزيادة إيرادات الخزينة العامة ومعالجة الأزمة المالية وتأمين الرواتب، مشدداً على أن استئناف التصدير عبر خط "كوردستان – جيهان" يمثل مصلحة وطنية عليا في ظل الظروف الحساسة التي تمر بها المنطقة.

الشأن البرلماني: كتلة الديمقراطي الكوردستاني تقاطع جلسة البرلمان العراقي

في سياق متصل، كشف المتحدث باسم كتلة الحزب الديمقراطي الكوردستاني في مجلس النواب العراقي، الدكتور دانر عبد القادر، في مقابلة خاصة، عن أسباب مقاطعة الكتلة لجلسة البرلمان، واصفاً إدارتها بـ"غير القانونية" والمخالفة للنظام الداخلي. وأوضح عبد القادر أن المقاطعة تأتي للدفاع عن الحقوق الدستورية لشعب كوردستان، مؤكداً في الوقت ذاته استمرار الجهود لتأمين رواتب موظفي الإقليم قبل حلول الأعياد والمناسبات القادمة.

المشهد الإقليمي: اغتيال لاريجاني وتصاعد الحرب النفسية

وعلى الصعيد الدولي، تناولت التقارير مقتل علي لاريجاني، سكرتير المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، في هجوم نسبته المصادر إلى إسرائيل. وفيما لزمت طهران الصمت الرسمي، اعتبر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن غياب لاريجاني يمثل "فرصة للشعب الإيراني لتغيير النظام". ومن جانبه، ظهر رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف بخطاب تحدٍ، مؤكداً أن بلاده "أذلت الأعداء" وأن النصر بات قريباً، رغم تحذيرات الأمم المتحدة من أزمة جوع كارثية تهدد ملايين الأشخاص بسبب استمرار الصراع.

التصعيد الميداني: هجمات بمسيرات في كركوك

أمنياً، تعرضت مواقع تابعة للواء 40 في الحشد الشعبي بقرية "مامه" التابعة لقضاء دبس في محافظة كركوك إلى قصف بواسطة طائرات مسيرة. وأشارت المصادر الميدانية إلى أن الهجوم أسفر عن وقوع خسائر مادية وبشرية (قتلى وجرحى)، في ظل أنباء عن تحليق مكثف للطيران المروحي الأمريكي في سماء المنطقة عقب الحادثة، مما يزيد من تعقيد المشهد الأمني في المناطق المتنازع عليها.

التحليل الاستراتيجي: واشنطن وإسرائيل وتغيير قواعد اللعبة

وفي قراءة للموقف الأمريكي، أشار خبراء استراتيجيون من واشنطن إلى أن إدارة دونالد ترامب تنسق بشكل وثيق مع إسرائيل لتقويض النفوذ الإيراني، معتبرين أن العمليات الأخيرة تعكس تفوقاً استخباراتياً وتكنولوجياً كبيراً، في وقت تجد فيه دول الناتو وأوروبا نفسها في موقف "المتفرج" أو الممتنع عن الانخراط المباشر في هذا الصراع المتفجر.

تأتي هذه التطورات في وقت يحبس فيه العالم أنفاسه ترقباً لما ستؤول إليه المواجهة المباشرة بين واشنطن وتل أبيب من جهة، وطهران وحلفائها من جهة أخرى، وتأثيرات ذلك على أمن الطاقة واستقرار منطقة الشرق الأوسط.