الأرصاد الجوية تحذر: موجة أمطار غزيرة وعواصف رعدية تجتاح إقليم كوردستان ابتداءً من الخميس

أربيل (كوردستان24)- أعلنت المديرية العامة للأنواء الجوية والرصد الزلزالي التابعة لوزارة النقل والاتصالات في حكومة إقليم كوردستان، يوم الأربعاء، عن تأثر المنطقة بموجة أمطار غزيرة وشاملة ناتجة عن منخفض جوي قادم من البحر المتوسط والبحر الأحمر، تستمر لعدة أيام.

بداية الموجة والذروة

وفقاً للتقرير الصادر بتاريخ 18 آذار 2026، يبدأ تأثير المنخفض الجوي تدريجياً من بعد ظهر يوم الخميس (19 آذار)، حيث تبدأ الأمطار بالهطول في المناطق الجبلية ومناطق أربيل، سوران، زاخو، وأجزاء من رابرين، وتكون في البداية خفيفة إلى متوسطة مع احتمال حدوث عواصف رعدية.

وتزداد شدة الأمطار ليل الخميس وفجر الجمعة لتشمل كركوك، دهوك، وأجزاء من السليمانية، مع توقعات بهطول أمطار غزيرة جداً وعواصف رعدية قوية.

توقعات يوم الجمعة (ذروة الهطول)

يوم الجمعة الموافق 20 آذار، يشهد إقليم كوردستان ذروة الموجة نتيجة اندماج منخفضين جويين، حيث تزداد غزارة الأمطار بشكل كبير، خاصة في محافظة دهوك (آكري، بردرش، العمادية، شيلادزي) ومناطق جنوب أربيل وكویسنجق وأجزاء من رابرين والمناطق الجبلية في إدارة سوران.

كميات الأمطار المتوقعة ليوم الجمعة (بالملم):



سوران: 40 - 60 ملم.

أربيل: 30 - 40 ملم.

دهوك: 30 - 40 ملم.

السليمانية: 25 - 35 ملم.

رابرين: 35 - 50 ملم.

زاخو: 35 - 45 ملم.

حلبجة: 20 - 30 ملم.

كركوك: 15 - 25 ملم.

کرميان: 20 - 30 ملم.

توقعات يوم السبت يستمر هطول الأمطار يوم السبت (21 آذار) ولكن بصورة متقطعة (على فترات)، مع استمرار احتمالية هطول أمطار غزيرة في بعض المناطق الجبلية. كما حذر التقرير من انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة ونشاط في حركة الرياح، مع احتمال تساقط "الحالوب" في المناطق المرتفعة.

تنبيهات للمواطنين

دعت المديرية المواطنين وسائقي المركبات إلى توخي الحذر، خاصة في المناطق الجبلية والمنحدرات المعرضة للسيول، نظراً لغزارة الأمطار المتوقعة والنشاط المفاجئ للعواصف الرعدية والرياح.