بأيدي الأمهات وعبق "الكليجة".. لاجئو "روجآفا" في مخيم ئاكرێ(عقرة)، يحيون طقوس العيد رغم الغربة

أربيل (كوردستان24)- بين جدران مخيمات النزوح الباردة، وبأدوات بسيطة ولكن بقلوب مفعمة بالأمل، تنهمك "لينا"، وهي لاجئة من غرب كوردستان (روجآفا) سوریا، في إعداد "كليجة العيد" أمام أطفالها. هذه الحركة ليست مجرد تحضير للحلوى، بل هي محاولة لخلق فسحة من الفرح وسط واقع اللجوء المرير.

تقاليد لا تقتلها المسافات

تقول لينا وهي ترص أقراص العجين: "تحضيراتنا للعيد هنا تشبه تماماً ما كنا نفعله في روجآفا. نعد الكليجة والحلويات، ونشتري ملابس جديدة للأطفال. نريد أن نشعرهم ببهجة العيد رغم كل شيء".

لاجئو غرب كوردستان، الذين استقروا في مخيمات قضاء ئاكرێ(عقرة)، بإقليم كوردستان منذ نحو 14 عاماً، يثبتون مع كل مناسبة دينية أو قومية أن الغربة لم تفلح في تغييب هويتهم أو طقوسهم.

أمنيات بالسلام والعودة

خلف مظاهر التنظيف وإعداد الطعام، تكمن غصة الحنين. تعبر إحدى النازحات عن أمانيها قائلة: "نتمنى أن يكون هذا العيد وعيد نوروز القادم فاتحة خير وبركة. أمنيتنا الكبرى هي أن يتوقف القتال في العالم، وخاصة في ديارنا، لكي نتمكن من العودة إلى منازلنا التي فارقناها منذ سنوات طويلة".

وتضيف أخرى، وهي مشغولة بتنظيف وترتيب غرفتها الصغيرة في المخيم: "نحن ككل الأسر، نستعد لاستقبال الضيوف، نغسل الأواني ونرتب المكان، العيد يبقى عيداً والبهجة حق لأطفالنا".

13 عاماً من الصمود

رغم مرور أكثر من 13 عاماً على حياتهم داخل الكرفانات والبيوت المؤقتة، إلا أن روح التكافل الاجتماعي لا تزال حاضرة. فمن صناعة الخبز التقليدي إلى تبادل التهاني، يحاول سكان مخيم آكري العيش بنمط حياة طبيعي قدر الإمكان، متجاوزين تحديات النزوح.

وتتحول الحياة في مخيم آكري خلال ألايام التي تسبق، العيد تتحول إلى خلية نحل؛ حيث تتشارك النساء في إعداد الحلويات وتنظيف المرافق العامة والخاصة، في رسالة صمود واضحة تؤكد أن الفرح يمكن أن يُصنع حتى في أقسى الظروف.

تقرير: آري حسين – كوردستان 24 - ئاكرێ(عقرة)