بتنسيق استخباري.. الجيش العراقي يقتل عدداً من الإرهابيين ويدمر أوكارهم في كركوك

أربيل (كوردستان24)- تمكنت القوات الأمنية العراقية، في عملية أمنية "نوعية" نُفذت ضمن حدود محافظة كركوك، من قتل عدد من العناصر الإرهابية وتدمير مضافاتهم بالكامل.

وذكرت وزارة الدفاع العراقية في بيان صدر اليوم الأربعاء، 27 أيار 2026، أن "قوات الجيش العراقي، وبإسناد من القوات الخاصة، تواصل تنفيذ واجباتها الوطنية لملاحقة فلول الإرهاب وتجفيف منابعهم في المناطق ذات التضاريس الجغرافية المعقدة".

وأشار البيان إلى أن قوة مشتركة من الفوج الثاني، اللواء 44 التابع للفرقة 11 في الجيش العراقي، نفذت عملية ناجحة في قاطع كركوك بناءً على معلومات استخباراتية دقيقة.

وأكدت الوزارة أن "العملية أسفرت عن مقتل مجموعة من المسلحين الإرهابيين، وتدمير وتفجير عدد من الأوكار والمضافات التي كانت تستخدم كقواعد للدعم اللوجستي وملاذات للاختباء"، مشددة على استمرار العمليات العسكرية حتى بسط الأمن الكامل في المنطقة.