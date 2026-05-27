أمن أربيل يعلن القبض على المتهم بتخريب سيارات مواطنين في أول أيام العيد

أربيل (كوردستان24)- أعلنت مديرية أسايش أربيل، اليوم، إلقاء القبض على المتهم الذي ظهر في مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي وهو يقوم بإلحاق أضرار مادية بعدد من سيارات المواطنين في أول أيام عيد الأضحى المبارك.

تفاصيل الواقعة والاعتقال

وذكرت المديرية في بيان صادر عنها اليوم، 27 أيار 2026، أنه فور انتشار مقطع فيديو يظهر فيه شخص مجهول الهوية وهو يعتدي على ممتلكات المواطنين ويتسبب بأضرار في مركباتهم، شرعت قوات الأمن في إجراء متابعة دقيقة وعمليات تحرٍ واسعة للوقوف على ملابسات الحادث.

وأضاف البيان: "بعد عمليات تتبع دقيقة من قبل قواتنا، تمكنا من تحديد هوية المتهم المدعو (ش. أ. ص)، وجرى إلقاء القبض عليه بموجب أمر قضائي صادر عن قاضي تحقيق أسايش أربيل".

الإجراءات القانونية

وأكدت مديرية الأسايش أنه تم فتح ملف تحقيقي بحق المتهم، وأن الإجراءات القانونية جارية لاتخاذ العقوبات اللازمة بحقه وفق القانون.

شكر وتثمين

واختتمت مديرية أسايش أربيل بيانها بتوجيه الشكر للمواطنين على تعاونهم المستمر وتنسيقهم مع القوات الأمنية من خلال تقديم المعلومات، مؤكدة أن هذا التعاون يمثل ركيزة أساسية في حماية الأمن والاستقرار الذي تنعم به المدينة.