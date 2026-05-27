منذ نحو 150 عاماً.. أهالي ناحية تكية الجباري في جمجمال يحيون تقليد الأضاحي الجماعية في مسجد "تبة كورة"

أربيل (كوردستان24)- يواصل أهالي ناحية تكية الجباري التابعة لقضاء جمجمال في محافظة السليمانية إحياء تقليد اجتماعي وديني متوارث منذ ما يقارب 150 عاماً، يتمثل في ذبح الأضاحي بشكل جماعي في مسجد "تبة كورة"، المعروف بالمسجد الكبير في الناحية.

ويجتمع سكان المنطقة خلال عيد الأضحى المبارك للمشاركة في هذه الممارسة التراثية التي توارثتها الأجيال، حيث تُنفذ مراسم الأضاحي بصورة جماعية تعكس روح التكافل والتعاون بين أبناء الناحية.

ويُعد هذا التقليد واحداً من أبرز العادات المتجذرة في تكية الجباري، إذ يحافظ الأهالي عليه سنوياً باعتباره جزءاً من الإرث الاجتماعي والديني للمنطقة، فضلاً عن دوره في تعزيز أواصر المحبة والتلاحم بين السكان.

