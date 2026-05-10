إيرمان توبتشو: زيارة مسرور بارزاني جرت في وقت حساس ومهم

أربيل (كوردستان 24)- تحدث القنصل العام التركي في إقليم کوردستان عن أهمية الزيارة التي أجراها مسرور بارزاني، رئيس حكومة إقليم کوردستان إلى تركيا، مشيراً إلى أن الزيارة تمت في وقت "حساس ومهم".

اليوم الأحد، 10 أيار 2026، صرح إيرمان توبتشو، القنصل العام التركي في إقليم کوردستان، في تصريح خاص لـ کوردستان24 قائلاً: "زيارة رئيس الوزراء مسرور بارزاني إلى تركيا كانت مهمة وحساسة للغاية من حيث التوقيت، وقد استُقبل من قبل رئيس الجمهورية، ورئيس الوزراء سياسي يحظى باحترام وتقدير كبيرين في تركيا".

وأضاف إيرمان توبتشو: "تضمنت الزيارة عدداً من اللقاءات مع وزراء الخارجية، والدفاع، والطاقة والموارد الطبيعية، وأتاحت الفرصة بشكل شامل لتقييم أوضاع المنطقة والسياسة الداخلية للعراق والمستجدات الإقليمية. إن العلاقات بين الجانبين لها بعد خاص في السياسة الخارجية التركية، وهي بمستوى عالٍ جداً واستثنائي، والزيارات على مستوى القيادة تجري باستمرار، وهناك تنسيق جيد جداً بين القيادتين".

وأكد القنصل العام التركي قوله: "نحن إخوة مع كافة المكونات في هذه الأرض، وعلاقاتنا متعددة الأبعاد، لذا فإن مثل هذه الزيارات توضح لنا طبيعة علاقاتنا، وماذا يجب أن نفعل، وفي أي المجالات ينبغي أن نعمل أكثر، لذا كانت زيارة رئيس الوزراء شاملة وعلى مستوى عالٍ".

كما أشار إلى أن كل زيارة وكل لقاء يضخ دماً جديداً ويمنح زخماً إضافياً للعلاقات.

وكان مسرور بارزاني، رئيس حكومة إقليم کوردستان، قد وصل يوم السبت، 9 أيار 2026، إلى مدينة إسطنبول التركية في زيارة رسمية.

واجتمع رئيس الحكومة في إطار زيارته لتركيا مع كل من رجب طيب أردوغان رئيس جمهورية تركيا، وهاكان فيدان وزير الخارجية، ويشار غولر وزير الدفاع، وألب أرسلان بيرقدار وزير الطاقة في البلاد.