نتنياهو: الحرب مع إيران لم تنتهِ بعد ويجب إخراج اليورانيوم المخصب

أربيل (كوردستان 24)- صرح رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، في مقابلة مع برنامج "60 دقيقة" عبر شبكة "سي بي إس"، بأن الحرب التي تقودها الولايات المتحدة وإسرائيل ضد إيران لا يمكن اعتبارها منتهية طالما بقي مخزون اليورانيوم المخصب داخل الأراضي الإيرانية.

وأوضح نتنياهو في مقتطفات من المقابلة المقرر بثها لاحقاً، أن هناك حاجة لتفكيك مواقع التخصيب وإخراج المواد النووية، قائلاً: "الأمر لم ينتهِ بعد، لا تزال هناك مواد نووية ويورانيوم مخصب يجب إخراجه من إيران". وعند سؤاله عن كيفية القيام بذلك، أجاب: "تدخل وتخرجه"، مشيراً إلى أنه يفضل أن يتم ذلك عبر "اتفاق" يتيح الوصول المادي لتلك المواد، واصفاً إياه بـ "الطريقة الأفضل".

وفيما يخص الموقف الأمريكي، ادعى نتنياهو أن الرئيس دونالد ترامب يشاركه التوجه ذاته، إلا أن التقرير أشار إلى تباين في المواقف؛ حيث يواجه ترامب ضغوطاً محلية لإنهاء النزاع، ويؤكد من جانبه أن البرنامج النووي الإيراني قد جرى احتواؤه.

من جهته، وفي مقابلة بثت يوم الأحد، صرح الرئيس ترامب بأن إيران "هُزمت عسكرياً"، مؤكداً أن واشنطن تراقب البرنامج النووي عن كثب، وقال: "سنحصل على تلك المواد في وقت ما، وقتما نريد ذلك.. نحن نراقب المكان جيداً، وإذا اقترب أي شخص منه فسنعلم وسنقوم بتدميره".

ورفض نتنياهو الحديث عن أي "خيارات عسكرية" أو جداول زمنية محددة للتعامل مع اليورانيوم المخبأ، لكنه شدد على أنها "مهمة بالغة الأهمية". كما أضاف أن هناك أهدافاً أخرى لم تكتمل بعد، من بينها مواجهة الفصائل التي تدعمها إيران ووقف إنتاج الصواريخ الباليستية، مشيراً إلى أنه رغم إضعاف جزء كبير من هذه القدرات، إلا أن العمل لا يزال مستمراً.



المصدر: شبکة سي بي اس الاخباریة