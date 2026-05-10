الرئيس الإيراني يؤكد أن الحوار ليس استسلاماً

أربيل (كوردستان24)- في حين تؤكد إيران أنها ردّت على آخر مقترح أمريكي لإنهاء النزاع، أصدر مسؤولون بارزون تصريحات متحدية بشأن آفاق المفاوضات.

وقال الرئيس الإيراني مسعود بيزشكيان في منشور على موقع X: "لن ننحني أمام العدو، وإذا ما طُرح الحديث عن الحوار أو التفاوض، فهذا لا يعني الاستسلام أو التراجع".

وأضاف: "بل إن الهدف هو صون حقوق الشعب الإيراني والدفاع عن المصالح الوطنية بكل حزم".

ونشر إبراهيم رضائي، عضو لجنة الأمن في البرلمان الإيراني، منشوراً قال فيه: "الوقت يمرّ ضد الأمريكيين. من مصلحتهم ألا يتصرفوا بتهور ويغرقوا أنفسهم أكثر في المستنقع الذي وقعوا فيه".

وأضاف رضائي: "الخيار الأمثل هو الاستسلام وتقديم تنازلات. عليكم التكيف مع النظام الإقليمي الجديد".

قال نائب رئيس البرلمان المتشدد، علي نيكساد، إن الولايات المتحدة اختارت أن تختبر حظها أمام إيران العظيمة والقوية، وعليها الآن أن تتحمل العواقب.

ولم تقدم وسائل الإعلام الإيرانية الرسمية تفاصيل كثيرة عن الرد الذي أُرسل عبر وسيط باكستاني، واكتفت بالقول إن "المفاوضات في هذه المرحلة، وفقًا للإطار المقترح، ستركز على إنهاء الحرب في المنطقة".



